Tyscy kryminalni przejęli blisko 15 kg narkotyków i ponad 1600 paczek nielegalnych papierosów Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tychach zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe oraz paserstwo akcyzowe. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 15 kilogramów narkotyków oraz ponad 1600 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dwóch z zatrzymanych na wniosek prokuratury decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

Do zatrzymania pierwszego z mężczyzn doszło w poniedziałek 9 marca br. Kryminalni ustalili, że 39-letni mieszkaniec Tychów może przechowywać w miejscu zamieszkania środki odurzające. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli marihuanę oraz amfetaminę o łącznej wadze około pół kilograma.

W toku dalszych czynności śledczy wpadli na trop kolejnych osób mogących mieć związek z nielegalnym procederem. Podczas przeszukania mieszkania 35-letniego mieszkańca Tychów policjanci znaleźli ponad 1600 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności podatkowych oszacowano na ponad 46 tysięcy złotych.

Kolejne działania doprowadziły policjantów do 32-letniego mieszkańca Tychów. W jego miejscu zamieszkania śledczy zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków – blisko 15 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 8,5 kilograma klefedronu, ponad 5,5 kilograma marihuany oraz 85 gramów amfetaminy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tychach sąd zastosował wobec 39 i 32-letniego mieszkańca Tychów środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. 35-latek usłyszał zarzut dotyczący posiadania nielegalnych wyrobów tytoniowych i po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony do domu.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grożą surowe konsekwencje karne. 39-latek, za posiadanie znacznej ilości narkotyków, może spędzić w więzieniu do 10 lat, natomiast 32-latkowi, za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków, grozi do 12 lat pobytu za kratami.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tychach.

