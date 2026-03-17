Uszkodził szyby w oknach bloku strzelając z broni pneumatycznej Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę, który uszkodził szyby w oknach bloku i klatki schodowej strzelając z broni pneumatycznej. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek (13 marca) ostrowska komenda otrzymała zgłoszenie, że w wyniku oddanych strzałów z prawdopodobnie broni pneumatycznej, w ostatnich tygodniach zostało uszkodzonych kilka szyb w oknach bloku oraz klatki schodowej przy jednej z ostrowskich ulic. Na miejscu policjanci z pionu kryminalnego wykonali oględziny miejsca, gdzie ujawnili odpryski i przestrzeliny.

Kilka godzin od zgłoszenia kryminalni zatrzymali do tej sprawy 52-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał ponad 0,4 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną typu ASG z amunicją.

Gdy 52-latek wytrzeźwiał usłyszał zarzut uszkodzenia szyb w oknach mieszkań oraz klatki schodowej poprzez ostrzał z broni pneumatycznej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.