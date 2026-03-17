Grupa zajmująca się produkcją i handlem nielegalnymi farmaceutykami w rękach bielskich policjantów

W wyniku działań policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i wspieranych przez przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej, doszło do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem i obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi oraz substancjami zabronionymi, w tym sterydami anaboliczno-androgennymi. Dotychczas zatrzymano 12 osób w wieku od 21 do 46 lat, a wartość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży niedozwolonych substancji oraz nielegalnej dystrybucji sfałszowanych leków, mogła osiągnąć co najmniej 7 milionów złotych.

Zatrzymanie podejrzanych były efektem wielomiesięcznej pracy policjantów oraz szeregu czynności dowodowych, które pozwoliły na ustalenie członków zorganizowanej grupy przestępczej, sposobu wytwarzania i dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych i sterydów, a także metod transferowania pieniędzy uzyskiwanych z ich sprzedaży.

Dotychczas ustalono, że w okresie od lipca 2022 do grudnia 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego członkowie zorganizowanej grupy przestępczej przystosowali pomieszczenia do produkcji niedozwolonych substancji, wyposażając je m.in. w maszyny i nabywając półprodukty konieczne do ich wytwarzania. Ponadto sprawcy zapewnili sobie zaplecze logistyczne w postaci osób zajmujących się pakowaniem gotowych produktów do sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem różnych firm kurierskich, a wykorzystując wiele rachunków bankowych, transferowali środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży.

Oferowane produkty nie posiadały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich wytwarzanie odbywało się poza kontrolą organów państwowych, bez zachowania standardów jakości i bezpieczeństwa, co stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów. Oferty ich sprzedaży były publikowane na portalach społecznościowych, a kontakt z potencjalnymi klientami odbywał się poprzez komunikatory internetowe, w tym również wewnątrz grup prywatnych.

W trakcie postępowania, jeszcze przed zatrzymaniem członków grupy przestępczej, zabezpieczono od operatorów pocztowych m.in. 21 nieodebranych przesyłek zawierających specyfiki stosowane w dopingu siłowym. Badania biegłych wykazały, że były to sfałszowane produkty lecznicze o składzie chemicznym niezgodnym z deklaracją producenta, zawierające substancje zabronione.

W trakcie zatrzymania podejrzanych zabezpieczono znaczną ilość urządzeń elektronicznych, służących do komunikowania się wewnątrz zorganizowanej grupy przestępczej, czy z nabywcami niedozwolonych substancji. Doszło również do zabezpieczenia urządzeń i półproduktów służących do produkcji sterydów i podrobionych produktów leczniczych. W przeszukiwanych magazynach odnaleziono bardzo dużą ilość gotowych sfałszowanych produktów leczniczych, sterydów i innych substancji chemicznych, które w niedługim czasie miały trafić na rynek, co w konsekwencji mogło zagrozić zdrowiu i życiu konsumentów.

Przeszukania wielu nieruchomości na terenie całego kraju, pozwoliły na zabezpieczenie majątkowe mienia pochodzącego z popełnionych przestępstw, w tym gotówki w wysokości 220 tysięcy złotych i 5 samochodów o wartości od 68 do 200 tysięcy złotych, jak również nieruchomości należące do podejrzanych, które mogły w części zostać sfinansowane z zysków osiągniętych z przestępstwa.

Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępcej, pranie pieniędzy i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez produkcję i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Odpowiedzą również za przestępstwa dotyczące prawa farmaceutycznego oraz o zwalczaniu dopingu w sporcie, a z których to przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im za to kara do 12 lat więzienia.

Dziewięciu podejrzanych sąd tymczasowo aresztował, a wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się rozszerzenia listy podejrzanych.

Policjanci, którzy brali udział w działaniach prowadzących do zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz zlikwidowania linii produkcyjnych nielegalnych substancji, zostali również wyróżnieni przez Polską Agencję Antydopingową. Sprawa ma nie tylko istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, ale również przyczynia się do przeciwdziałania naruszeniom zasady uczciwej rywalizacji sportowej.