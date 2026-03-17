Nowe przepisy dotyczące przekroczenia prędkości poza obszarem zabudowanym - pierwsze ujawnione naruszenia Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Już 509 naruszeń nowych przepisów dotyczących przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym ujawnili policjanci ruchu drogowego od momentu ich wejścia w życie. Nowe regulacje, które obowiązują od 3 marca br., wprowadzono w trosce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i ograniczenie najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowców.

Zgodnie z nowelizacją przepisów policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza nim - na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Do tej pory takie konsekwencje groziły kierującym wyłącznie w obszarze zabudowanym. Rozszerzenie przepisów ma zwiększyć ochronę wszystkich uczestników ruchu drogowego także na drogach poza miastami i miejscowościami, gdzie nadmierna prędkość często prowadzi do bardzo poważnych wypadków.

Warto podkreślić, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. W 2025 roku kierujący, którzy nie dostosowali prędkości do panujących warunków ruchu, spowodowali 4278 wypadków drogowych. W ich wyniku 536 osób poniosło śmierć, a 5427 zostało rannych.

Te dane pokazują, jak poważne konsekwencje może mieć nieodpowiedzialna jazda i dlaczego przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Odpowiedzialna jazda i dostosowanie prędkości do warunków na drodze to podstawowe elementy, które realnie wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.