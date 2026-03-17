Policjanci zabezpieczyli ponad 60 kilogramów narkotyków Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który łącznie posiadał 58 kilogramów marihuany i 2,5 kilograma kokainy o czarnorynkowej wartości 5,4 miliona złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty udziału w obrocie i posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 12 lutego zatrzymali 47-letniego mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego znacznych ilości narkotyków. Śledczy mieli informacje, z których wynikało, że na jednym z ogródków działkowych na terenie gminy Buk mają znajdować się znaczne ilości narkotyków. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli podejrzewanego mężczyznę, który wychodził ze wskazanej posesji. Zatrzymali go.

Wewnątrz zaparkowanego na działce pojazdu policjanci znaleźli blisko 31 kilogramów marihuany. To był dopiero początek. Policjanci przeszukali również domek. W wyniku przeszukania zabezpieczono 58 kilogramów marihuany i 2,5 kg kokainy.

Funkcjonariusze sprawdzili również jeden z garaży w Luboniu, w którym znajdowało się blisko 7300 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczyli również telefony komórkowe, wagi i inne przedmioty służące do porcjowania narkotyków. Łączna wartość zabezpieczonych środków odurzających to 5,4 mln złotych, a e-papierosów to 440 tys. złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w obrocie i posiadania znacznych ilości narkotyków za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

