Kontrola drogowa doprowadziła do zabezpieczenia ponad 12 kilogramów narkotyków Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Kontrola drogowa zakończyła się poważną sprawą kryminalną. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie zatrzymali 42-latka, kierującego pojazdem marki Mitsubishi. W trakcie czynności stróże prawa ujawnili znaczne ilości narkotyków – łącznie ponad 12 kilogramów amfetaminy.

Do zdarzenia doszło 13 marca w miejscowości Młodzawy Małe. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Mitsubishi. Za kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec powiatu pińczowskiego.

Już w trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do sierpnia 2026 roku. Dodatkowo przeprowadzony test narkotykowy wykazał, że kierujący najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem środków odurzających, dlatego nieco później pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze zajrzeli do bagażnika. Tam ujawnili pakunki z zawartością białego proszku o wadze 1,8 kilograma. Wstępne badania potwierdziły, że jest to amfetamina. W samochodzie policjanci znaleźli również 11 gramów marihuany.

Dalsze czynności doprowadziły mundurowych do miejsca zamieszkania 42-latka. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawnili oni kolejne narkotyki – 10 kilogramów białego proszku.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 12 kilogramów amfetaminy oraz 11 gramów marihuany. 42-latek został zatrzymany i doprowadzony do sądu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pińczowie wobec mężczyzny miejscowy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Mężczyzna odpowie m.in. za posiadanie znacznej ilości narkotyków, kierowanie pojazdem mimo obowiązującego sądowego zakazu oraz prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kc)

