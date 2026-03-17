Podejrzany o rozbój z użyciem noża zatrzymany przez policjantów

Działania świebodzińskich policjantów doprowadziły do wytypowania, a następnie zatrzymania podejrzanego o rozbój z użyciem noża na kobiecie pracującej w lokalu usługowym. Wspólne działania kryminalnych oraz śledczych, a także świebodzińskiej prokuratury doprowadziły do zebrania materiału dowodowego, po którym świebodziński sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 12 marca br. w Świebodzinie. Zamaskowany mężczyzna wtargnął do jednego z solariów, grożąc pracownicy użyciem noża i ukradł pieniądze - blisko trzy tysiące złotych. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast podjęli czynności prowadzące do zatrzymania mężczyzny. Oprócz patroli swoje czynności wykonywali równiez funkcjonariusze z wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo - śledczego świebodzińskiej komendy. W ich trakcie między innymi odnaleziono część porzuconych po napadzie ubrań. Policjantom udało się wytypować podejrzewanego. Męzczyzna został zatrzymany w Torzymiu. Zebrane materiały pozwoliły Prokuraturze Rejonowej ze Świebodzina postawić zatrzymanemu zarzut rozboju z użyciem noża. Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do decyzji Prokuratury i mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Rozbój zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Jeżeli sprawca posługuje się niebezpiecznym przedmiotem, bronią lub nożem, przewidywana kara wzrasta od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wilekopolskim /aw)