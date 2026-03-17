Suwalska policjantka ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski Kettlebell Sport Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Sierżant Wioleta Bujanowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zdobyła srebrny medal podczas Mistrzostw Polski Kettlebell Sport w Koninie. To ogromny sukces suwalskiej funkcjonariuszki, która po służbie nie zwalnia tempa!

Mistrzostwa Polski Kettlebell Sport odbywały się w dniach 14 - 15 marca br. w Koninie. Wśród zawodników znalazła się sierżant Wioleta Bujanowska - policjantka ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, która w swojej kategorii wywalczyła srebrny medal, zajmując 2 miejsce! Wioleta przez 10 minut podnosiła odważnik 16 kilogramowy z jedną zmianą ręki, wykonując 135 powtórzeń.

Sukces naszej funkcjonariuszki to wynik ciężkiej pracy, sportowej pasji i determinacji. Kettlebell sport wymaga nie tylko siły, ale także wytrzymałości, precyzji i hartu ducha, a tych cech Wiolecie z pewnością nie brakuje. Na co dzień sierżant Bujanowska dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na terenie Suwałk i powiatu. Po służbie nie zwalnia tempa dosłownie i w przenośni, realizując swoje sportowe marzenia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.