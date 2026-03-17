Wezwani na interwencję uratowali życie Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Dramatyczny przebieg miała jedna z interwencji, przeprowadzonych wieczorem w minioną sobotę przez mundurowych z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego starachowickiej jednostki. Policjanci przyjechali do leżącego na trawniku 23-latka, o czym informowali zebrani świadkowie. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać. Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w wyniku której 23-latek odzyskał funkcje życiowe. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (14 marca) około godziny 20.00. Dyżurny starachowickiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w pobliżu jednej z ulic w Starachowicach leży mężczyzna, który chwilę wcześniej miał się przewrócić. Na miejscu interwencji policjanci zastali grupę osób. To świadkowie powiadomili służby.

Leżący na trawniku 23-latek skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej nieprzytomnego. Po kilkudziesięciu sekundach przywrócili oddech 23-latkowi. Następnie policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu załogi pogotowia kontrolowali jego funkcje życiowe.

Podjęte przez policjantów czynności sprawiły, że poszkodowany jeszcze przed przyjazdem karetki odzyskał przytomność, finalnie trafił pod opiekę medyków.

( KWP w Kielcach / kp)

Film Wezwani na interwencję uratowali życie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wezwani na interwencję uratowali życie (format mp4 - rozmiar 15.01 MB)