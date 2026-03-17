Finał zbiórki dla schroniska w Węgrowie Data publikacji 17.03.2026 Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, wspólnie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Policyjna Solidarność", zorganizowali zbiórkę darów dla podopiecznych Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Do akcji dołączyły również mieszkanki Domu dla Bezdomnych Kobiet w Grudziądzu, które kierując się wdzięcznością za otrzymane wcześniej wsparcie postanowiły pomóc innym.

Kolejny raz potwierdziło się, że wspólne działania i chęć niesienia pomocy przynoszą realne efekty. Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, przy wsparciu przedstawicieli Związku Zawodowego „Policyjna Solidarność”, zorganizowali zbiórkę na rzecz podopiecznych Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Celem inicjatywy było wsparcie schroniska poprzez przekazanie najpotrzebniejszych artykułów dla przebywających tam zwierząt. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać liczne dary, które znacząco poprawią warunki bytowe czworonogów.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do zbiórki przyłączyły się również podopieczne Domu dla Bezdomnych Kobiet w Grudziądzu. Kobiety, chcąc odwdzięczyć się za wcześniej okazaną im pomoc, aktywnie wsparły akcję, pokazując tym samym, że dobro wraca.

W ramach zbiórki do schroniska trafiły m.in. karma dla zwierząt, miski, transportery, zabawki oraz kojce. Każdy z tych darów ma ogromne znaczenie i przyczynia się do poprawy codziennego funkcjonowania placówki.

Organizatorzy podkreślają, że takie inicjatywy nie tylko pomagają potrzebującym zwierzętom, ale także integrują lokalną społeczność i budują postawy empatii oraz odpowiedzialności. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się stworzyć coś więcej niż tylko zbiórkę. Te działania to prawdziwy przykład solidarności i wrażliwości na potrzeby innych.

Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich osób, które włączyły się w akcję i wsparły ją w jakikolwiek sposób. To dzięki nim możliwe było osiągnięcie tak pozytywnego efektu.