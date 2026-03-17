Zlikwidowaliśmy 2 nielegalne punkty gier Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj 8 automatów do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych zabezpieczyli lubelscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami administracji skarbowej. Wartość urządzeń oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. W trakcie czynności zatrzymany został poszukiwany 54-latek. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci z KMP oraz KWP w Lublinie oraz komisariatu 1. wspólnie z funkcjonariuszami Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Lublinie przeprowadzili wzmożone działania i weszli do dwóch lokali na terenie Lublina. Z ustaleń wynikało, że prowadzone są tam gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. W proceder miał być również zaangażowany poszukiwany 54-latek.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 8 automatów służących do prowadzenia gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia. Wartość urządzeń oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli gotówkę pochodzącą z nielegalnych gier. W jednym z lokali zatrzymano 54-latka, który okazał się być osobą poszukiwaną.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności oraz w tym przypadku kara administracyjna do 800 tysięcy złotych.