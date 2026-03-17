55-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego stracił oszczędności życia - policjanci ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod doradców inwestycyjnych Data publikacji 17.03.2026 Policjanci odnotowali kolejny przypadek oszustwa inwestycyjnego, którego ofiarą padł mieszkaniec powiatu nowodworskiego. W wyniku działań przestępców 55-letni mężczyzna stracił ponad 174 tysiące złotych. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy wszelkiego rodzaju ofertach inwestycyjnych pojawiających się w Internecie. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się ze swoim bankiem lub najbliższą jednostką Policji.

Mężczyzna trafił w Internecie na reklamę inwestycyjną, w której wykorzystywano wizerunki znanych polskich polityków. Z treści ogłoszenia wynikało, że dzięki zainwestowaniu pieniędzy można w krótkim czasie osiągnąć wysoki zysk. Zainteresowany ofertą 55-latek zadzwonił pod wskazany w ogłoszeniu numer infolinii.

Podczas rozmowy kobieta, która przedstawiła się jako konsultantka, poinformowała go, że aby rozpocząć inwestowanie, musi wpłacić 1000 złotych. Mężczyzna wykonał przelew, a następnie zgodnie z poleceniem przesłał potwierdzenie transakcji. Konsultantka poinformowała go również, że w kolejnym etapie zostanie przekierowany do brokera, który będzie prowadził jego inwestycję. Dodatkowo ustalono specjalne hasło, które miał znać wyłącznie broker i miało to być rzekome potwierdzenie jego wiarygodności.

Następnie z 55-latkiem skontaktowała się kobieta podająca się za brokera. Poinformowała go, że został mu nadany numer klienta i wkrótce otrzyma link do aplikacji, za pomocą której będzie mógł zarządzać inwestycją. W rzeczywistości była to fałszywa strona, łudząco przypominająca aplikację bankową. W trakcie wcześniejszych rozmów oszuści ustalili w jakim banku mężczyzna posiada rachunek.

Po wejściu w przesłany link mężczyzna został nakłoniony do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Program ten pozwolił przestępcom na podgląd ekranu oraz przejęcie kontroli nad urządzeniem mężczyzny. W rezultacie sprawcy uzyskali dostęp do jego bankowości elektronicznej i doprowadzili do wykonania szeregu transakcji. Łączna kwota strat wyniosła ponad 174 tysiące złotych.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy wszelkiego rodzaju ofertach inwestycyjnych pojawiających się w Internecie. Przestępcy często wykorzystują wizerunki znanych osób w celu wzbudzenia zaufania. Należy także pamiętać, aby nie instalować oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia na polecenie nieznanych osób oraz nigdy nie przekazywać danych do logowania do bankowości elektronicznej.

W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się ze swoim bankiem lub najbliższą jednostką Policji.