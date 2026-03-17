Poszukiwany za przestępstwa narkotykowe zatrzymany przez lubelskich „łowców głów" Data publikacji 17.03.2026 "Łowcy głów" z KWP w Lublinie zatrzymali na terenie siłowni w Lublinie poszukiwanego 21-latka. Mieszkaniec Lublina powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z lubelskich drużyn piłkarskich poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe. Został skazany przez sąd na 1,5 roku więzienia za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpadli na trop poszukiwanego 21-latka. Mieszkaniec Lublina powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z lubelskich drużyn piłkarskich został zatrzymany podczas treningu na terenie siłowni w Lublinie.

21-latek poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie za przestępstwo narkotykowe. Do tego przestępstwa doszło w kwietniu 2025 roku. Mężczyzna został zatrzymany za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Zatrzymany mieszkaniec Lublina trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Sąd skazał go na karę 1,5 roku więzienia.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych, sprawców przestępstw i osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.