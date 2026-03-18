Zaatakował policjantów piłą spalinową. 52-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 18.03.2026 Policjanci z Posterunku Policji w Żelechowie obezwładnili i zatrzymali agresywnego 52‑latka, który z uruchomioną piłą spalinową ruszył na funkcjonariuszy podczas interwencji domowej. Dzięki skuteczności policjantów zagrożenie zostało opanowane, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 14 marca wieczorem. Policjanci zostali skierowani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie Żelechów, gdzie nietrzeźwy mężczyzna miał zagrażać członkom swojej rodziny. Kiedy przyjechali pod wskazany adres, sytuacja okazała się znacznie bardziej niebezpieczna. Mężczyzna trzymał w rękach uruchomioną piłę spalinową i ruszył w kierunku funkcjonariuszy. 52-latek podchodził do policjantów i wymachiwał w ich kierunku piłą, grożąc im pozbawieniem życia.

W sytuacji realnego zagrożenia policjanci zachowali pełen profesjonalizm. Wobec agresora, który nie reagował na żadne polecenia, nadal atakował i próbował ich zranić, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Obezwładnili napastnika i odebrali mu niebezpieczne narzędzie. 52‑latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W przeszłości był notowany za przestępstwa drogowe i przeciwko rodzinie.

Wczoraj (17.03) Sąd Rejonowy w Garwolinie zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt. Podejrzany usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Każda służba policyjna, niezależnie od jej charakteru, wiąże się z realnym ryzykiem. Funkcjonariusze działają często w warunkach nieprzewidywalnych, w których zagrożenie może pojawić się nagle i przybrać różne formy - od agresji fizycznej, przez ataki słowne, po sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji pod presją czasu. Policjanci podejmują interwencje wobec osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, reagują na konflikty domowe, zabezpieczają miejsca zdarzeń drogowych, a także konfrontują się z osobami, które mogą być zdeterminowane, by uniknąć odpowiedzialności. Każda z tych sytuacji niesie ze sobą ryzyko naruszenia zdrowia lub życia funkcjonariusza. Ze względu na charakter służby policjanci korzystają ze szczególnej ochrony prawnej, która ma zapewnić im bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków. Funkcjonariusz publiczny jest chroniony przed naruszeniem nietykalności cielesnej, znieważeniem czy czynną napaścią. Przepisy przewidują surowszą odpowiedzialność karną wobec osób, które dopuszczają się takich czynów wobec policjanta wykonującego zadania służbowe.