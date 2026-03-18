4 miliony złotych nie trafiły do oszustów. Decydująca akcja śródmiejskich policjantów Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego komendy przy ulicy Wilczej zapobiegli utracie miliona euro (ponad 4 miliony złotych) przez firmę działającą w sektorze energetycznym. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy oraz współpracy z pracownikiem przedsiębiorstwa pieniądze wróciły do właściciela. Reakcja i działania śródmiejskich policjantów obrazują ich skuteczność w walce z oszustami. W przeszłości ci sami funkcjonariusze zapobiegli przekazaniu przestępcom blisko półtora miliona złotych.

Sprawa miała związek z realizowaną współpracą polsko-bułgarską w zakresie energetycznym. Do firmy trafiła faktura dotycząca płatności. Dokument wyglądał wiarygodnie i wpisywał się w prowadzoną działalność, jednak jeden z pracowników nabrał podejrzeń co do jego autentyczności i zgłosił się do śródmiejskich policjantów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności. W wyniku szybkiej analizy ustalili, że faktura została sfałszowana, a cała sytuacja to próba międzynarodowego oszustwa, polegającą na podszyciu się pod kontrahenta i zmianie rachunku do płatności.

Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów oraz sprawnej współpracy milion euro nie trafił do przestępców, a pieniądze wróciły do firmy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śródmiejscy policjanci prowadzą w tej sprawie szeroko zakrojone działania operacyjne.

Ci sami policjanci w przeszłości zapobiegli przekazaniu oszustom blisko półtora miliona złotych.

Przypominamy!

Zawsze weryfikuj zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta – najlepiej telefonicznie lub poprzez znany, wcześniej używany kontakt.

Nie działaj pod presją czasu – to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów.

Sprawdzaj dokładnie adresy e-mail – często różnią się jednym znakiem.

Wprowadź w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast skontaktuj się z Policją.

Szybka reakcja i ostrożność mogą uchronić przed poważnymi stratami finansowymi!