4 miliony złotych nie trafiły do oszustów. Decydująca akcja śródmiejskich policjantów
Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego komendy przy ulicy Wilczej zapobiegli utracie miliona euro (ponad 4 miliony złotych) przez firmę działającą w sektorze energetycznym. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy oraz współpracy z pracownikiem przedsiębiorstwa pieniądze wróciły do właściciela. Reakcja i działania śródmiejskich policjantów obrazują ich skuteczność w walce z oszustami. W przeszłości ci sami funkcjonariusze zapobiegli przekazaniu przestępcom blisko półtora miliona złotych.
Sprawa miała związek z realizowaną współpracą polsko-bułgarską w zakresie energetycznym. Do firmy trafiła faktura dotycząca płatności. Dokument wyglądał wiarygodnie i wpisywał się w prowadzoną działalność, jednak jeden z pracowników nabrał podejrzeń co do jego autentyczności i zgłosił się do śródmiejskich policjantów.
Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności. W wyniku szybkiej analizy ustalili, że faktura została sfałszowana, a cała sytuacja to próba międzynarodowego oszustwa, polegającą na podszyciu się pod kontrahenta i zmianie rachunku do płatności.
Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów oraz sprawnej współpracy milion euro nie trafił do przestępców, a pieniądze wróciły do firmy.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śródmiejscy policjanci prowadzą w tej sprawie szeroko zakrojone działania operacyjne.
Ci sami policjanci w przeszłości zapobiegli przekazaniu oszustom blisko półtora miliona złotych.
Przypominamy!
- Zawsze weryfikuj zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta – najlepiej telefonicznie lub poprzez znany, wcześniej używany kontakt.
- Nie działaj pod presją czasu – to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów.
- Sprawdzaj dokładnie adresy e-mail – często różnią się jednym znakiem.
- Wprowadź w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast skontaktuj się z Policją.
Szybka reakcja i ostrożność mogą uchronić przed poważnymi stratami finansowymi!
(KSP)