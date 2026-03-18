Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież o wartości ponad 2 milionów złotych Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 44-letnią kobietę podejrzewaną o handel odzieżą i akcesoriami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.

W trakcie przeszukania magazynu, w którym przechowywane były podrobione produkty oraz mieszkania należącego do 44-letniej kobiety funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 650 sztuk odzieży, oraz akcesoriów, wśród których znajdowały się m.in. bluzy, koszulki, spodnie, kamizelki, czapki, opaski, okulary oraz torebki damskie.

Wstępnie oszacowano, że łączna wartość zabezpieczonego towaru wynosi nie mniej niż 2 miliony złotych. Straty ponieśli producenci chronionych marek.

44-latka usłyszała zarzut wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.