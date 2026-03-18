Zatrzymany za przemyt papierosów balonami meteorologicznymi Data publikacji 18.03.2026

Policjanci z hajnowskiej patrolówki zatrzymali 50-latka podejrzanego o przemyt wyrobów tytoniowych. Mieszkaniec powiatu suwalskiego wpadł, gdy przyjechał odebrać kartony z papierosami. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nielegalny towar wylądował wraz z balonem meteorologicznym na jednej z polan w gminie Narew. Mundurowi zabezpieczyli 4 kartony, w których znajdowało się łącznie 6000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków na blisko 210 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie 3 zarzuty. Pierwszy z zarzutów dotyczy przemytu papierosów przez granicę polsko-białoruską przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych, drugi uchylania się od opodatkowania, natomiast trzeci zarzut związany jest z importem aromatyzujących wyrobów tytoniowych w celu wprowadzenia ich do obrotu wbrew zakazom. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 50-latka na okres 3 miesięcy.

Wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby.