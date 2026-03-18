Fałszywy "odbierak" w rękach policjantów. Kolejny cios w oszustów Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, przy wsparciu Grupy Realizacyjnej oraz we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań–Wilda, zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu szamotulskiego podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na wypadek”. Mężczyzna pełnił w przestępczym procederze rolę tzw. odbieraka – osoby odpowiedzialnej za bezpośrednie odbieranie gotówki od wprowadzonych w błąd seniorów.

Do zatrzymania doszło 5 marca 2026 roku na terenie powiatu szamotulskiego. Podejrzany został namierzony przez kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości oszustw i zatrzymany podczas przemieszczania się samochodem. Akcja była efektem skrupulatnej pracy operacyjnej policjantów z poznańskiej jednostki.

Jak ustalili śledczy, 38-latek był tzw. odbierakiem, czyli osobą, która w imieniu grupy przestępczej odbierała pieniądze od pokrzywdzonych. To właśnie on pojawiał się pod drzwiami mieszkań seniorów, odbierał gotówkę i przekazywał ją dalej, działając na polecenie organizatorów procederu.

Z ustaleń wynika, że przestępcy działali według dobrze znanego schematu „na wypadek”. Oszuści telefonowali do starszych osób, podszywając się pod policjantów, prokuratorów lub adwokatów. Informowali o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez bliską osobę i przekonywali, że konieczna jest pilna wpłata pieniędzy na kaucję, aby uniknęła ona aresztu lub więzienia.

Jedną z ofiar była seniorka ze Swarzędza. Kobieta uwierzyła w dramatyczną historię o wypadku spowodowanym przez jej córkę. Pod wpływem silnych emocji przekazała 45 tysięcy złotych w gotówce mężczyźnie, który pojawił się w jej mieszkaniu – jak się później okazało, był to zatrzymany 38-latek.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut udziału w oszustwie, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy analizują kolejne wątki i nie wykluczają przedstawienia podejrzanemu dalszych zarzutów.

Policjanci niezmiennie apelują o ostrożność i rozwagę – szczególnie w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi osobami.

Pamiętaj:

Policja, prokuratura ani sąd nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w celu „załatwienia sprawy”.

W przypadku telefonu z informacją o wypadku – zachowaj spokój i zweryfikuj ją, kontaktując się bezpośrednio z bliską osobą.

Nie przekazuj gotówki obcym osobom, nawet jeśli powołują się na służby.

W razie wątpliwości natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Każda taka reakcja może uchronić przed utratą oszczędności życia.