Liczy się każda minuta, skuteczna interwencja i realna pomoc dziecku Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Sprawnie działający system powiadamiania alarmowego oraz dobra współpraca służb i instytucji to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Jedna z interwencji przeprowadzonych wczoraj przez legnickich policjantów pokazuje, że dziś te mechanizmy działają szybko i skutecznie.

We wtorek, 17 marca 2026 roku, w godzinach popołudniowych, Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy skierował patrol na pilną interwencję do jednego z mieszkań na terenie miasta. Zgłoszenie dotyczyło kobiety znajdującej się pod wpływem alkoholu, która groziła targnięciem się na swoje życie. W mieszkaniu miało znajdować się również półroczne dziecko.

Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie potwierdzili informacje zawarte w zgłoszeniu. Kobieta była nietrzeźwa, badanie wykazało w jej organizmie 1,5 promila. Dodatkowo w trakcie sprawdzeń w systemach policyjnych ustalono, że jest osobą poszukiwaną do odbycia zastępczej kary aresztu w wymiarze 74 dni. Została ona zatrzymana i po wykonaniu z nią czynności osadzona w policyjnym areszcie.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał dziecko. Na szczęście jego zdrowiu nic nie zagrażało. Jednak z uwagi na sytuację opiekuńczą oraz podejrzenie zaniedbania, natychmiast wdrożono obowiązujące procedury. Dzięki sprawnej współpracy służb i instytucji dziecko zostało szybko i bezpiecznie przekazane pod opiekę w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Niezwykle istotną rolę w trakcie tej interwencji odegrała bardzo dobra współpraca z pracownikami MOPS . Stały kontakt pozwolił na szybkie podjęcie decyzji i zapewnienie dziecku właściwej opieki. To pokazuje, jak ważna jest skuteczna komunikacja między służbami i instytucjami pomocowymi.