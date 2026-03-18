Po licznych wykroczeniach 41-letnia obywatelka Ukrainy została wydalona z Polski Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu pod nadzorem Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie podejmują konsekwentne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu nowotarskiego. W ramach prowadzonych czynności służbowych 3 marca 2026 roku dokonano kontroli legalności pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 41-letniej obywatelki Ukrainy.

W toku weryfikacji ustalono, że wobec wskazanej osoby w okresie od października 2022 roku do lutego 2026 roku podejmowano liczne interwencje policyjne. Interwencje te dotyczyły przede wszystkim naruszeń porządku publicznego, zakłócania spokoju, używania słów nieprzyzwoitych, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz niewłaściwego sprawowania opieki nad zwierzęciem.

W związku z popełnionymi wykroczeniami wobec kobiety kierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który w wydanych orzeczeniach uznawał ją za winną zarzucanych czynów i wymierzał kary grzywny. Ponadto, wobec tej osoby stosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń oraz nakładano mandaty karne kredytowane.

Pomimo podejmowanych działań, zachowanie kobiety nie uległo poprawie. Nadal dochodziło do naruszeń prawa, w tym zakłócania spoczynku nocnego oraz porządku publicznego, również pod wpływem alkoholu. Zgromadzony materiał wskazywał na powtarzalność i uporczywość naruszeń obowiązujących norm prawnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności w sprawę włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy koordynują działania dotyczące deportacji uchodźców. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. Komendant Placówki Straży Granicznej wydał taką decyzję następnego dnia, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Funkcjonariusze Straży Granicznej jeszcze tego samego dnia przekazali kobietę na granicy stronie ukraińskiej.

Ponadto wobec 41-letniej obywatelki Ukrainy orzeczono zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw strefy Schengen na okres 5 lat.

Policja przypomina, że wszelkie przypadki naruszania prawa będą konsekwentnie monitorowane i egzekwowane, niezależnie od obywatelstwa sprawcy. Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje priorytetem działań Policji.