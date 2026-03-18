Zgłoś kandydata do konkursu „Policjant, który mi pomógł”! Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji już po raz kolejny organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, którego głównym celem jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Idea konkursu „Policjant, który mi pomógł” narodziła się 19 lat temu i cyklicznie odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Do dzisiaj wyłoniono 90 laureatów, którzy poprzez swoje zaangażowanie, konsekwentne działanie oraz serdeczną pomoc drugiej osobie wpłynęli na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa. Bo przecież bohater nie zawsze nosi pelerynę, a właśnie policyjny mundur.

Zatem, jeśli znasz policjanta, który:

pomógł Ci, bo byłaś/eś poszkodowana/y w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia/wypadku;

pomógł Ci, gdy byłaś/eś w trudnej sytuacji życiowej;

podał Ci rękę w najtrudniejszym momencie życia;

angażuje się w budowanie lokalnego systemu pomocowego;

wyróżnia się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub doznającym przemocy domowej, wyślij zgłoszenie!

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2026 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!