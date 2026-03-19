Areszt dla sprawcy awantury domowej. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który podczas kłótni domowej zaatakował nożem swojego brata oraz matkę. Napastnik w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione czyny grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 marca br., na terenie powiatu węgrowskiego. Dyżurny miejscowej komendy został powiadomiony przez szpital o przyjęciu mężczyzny z ranami ciętymi. Policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności do placówki medycznej zgłosiła się również 73‑letnia kobieta, która także posiadała obrażenia zadane ostrym narzędziem.

Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że w jednym z domów na terenie powiatu doszło do awantury domowej. Nietrzeźwy 49‑latek wszczął kłótnię z członkami rodziny, podczas której zaatakował nożem swojego brata oraz spowodował obrażenia ciała u matki.

Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy mężczyzna został szybko namierzony i zatrzymany poza miejscem zamieszkania, a następnie osadzony w policyjnym areszcie.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez policjantów i prokuratora 49‑latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z uwagi na charakter czynu prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku - mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.