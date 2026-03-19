Policjanci uchronili samochód przed pożarem. Właściciel przesłał podziękowanie Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj "Zwracam się do Pana Komendanta, aby wyrazić najwyższe uznanie dla profesjonalizmu oraz zaangażowania funkcjonariuszy..." to słowa, którymi rozpoczyna się list, jaki wpłynął do sanockiej komendy. Mężczyzna podziękował policjantom za uchronienie jego samochodu przed pożarem. Sytuacje, w których ludzie wyrażają wdzięczność, są dla policjantów największą i najbardziej satysfakcjonującą nagrodą.

Policja to formacja, której jednym z głównych zadań jest pomoc obywatelom oraz ochrona życia i zdrowia ludzi, a także ich mienia. Funkcjonariusze codziennie przeprowadzają interwencje. Niektóre z nich są standardowe, inne wymagają szybkiego podjęcia decyzji i skutecznego działania w sytuacjach niebezpiecznych.

W ubiegły wtorek, sanoccy policjanci zostali skierowani przez dyżurnego na ul. Kalinową w Sanoku. Ze zgłoszenia wynikało, że palą się tam nieużytki. Na miejscu okazało się, że płonące trawy stanowią zagrożenie dla pojazdów, które były zaparkowane w pobliżu. Policjanci oceniając sytuację, podjęli decyzję o konieczności usunięcia Volkswagena, który znajdował się najbliżej pożaru. Funkcjonariusze sierż Konrad Mużył oraz st. post. Aleksandra Wolak wybili boczną szybę w tym samochodzie i przepchnęli go w bezpieczne miejsce, chroniąc tym samym przed jego zapaleniem.

Za okazaną pomoc, szybkie i skuteczne działanie, właściciel samochodu przesłał do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku podziękowanie. W ten sposób, wyraził wdzięczność dla mundurowych z naszej jednostki.

Miłe słowa, które pojawiają się w skierowanym do Komendanta piśmie dają jeszcze większą motywację i są najlepszą nagrodą za służbę. Dowodzą również, że hasło "pomagamy i chronimy" znajduje swoje odzwierciedlenie w czynach.