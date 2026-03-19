Pędził motocyklem 251 km/h i nie miał uprawnień Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim prowadzili na autostradzie działania kontrolne ukierunkowane na ujawnianie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. W trakcie służby funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierującego motocyklem Honda, który poruszał się z rażąco nadmierną prędkością - motocyklista przekroczył dopuszczalną prędkość na autostradzie aż o 111 km/h. Jak sie również okazało, nie miał uprawnień do kierowania. 27-latek za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Tego typu sytuacje pokazują, jak poważnym problemem na drogach wciąż pozostaje brawura i lekceważenie obowiązujących przepisów. Nadmierna prędkość znacząco ogranicza możliwość prawidłowej reakcji kierującego w przypadku zagrożenia, wydłuża drogę hamowania oraz zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. W konsekwencji może to doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Policjanci przypominają, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to nie tylko obowiązek wynikający z prawa, ale przede wszystkim wyraz odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że chwila brawury lub lekkomyślności może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o rozwagę, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych przez każdego uczestnika ruchu.

( KSP / mw)