Kierował autem mimo dożywotniego zakazu i groził innemu kierowcy - 46 latek z zarzutami Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie wraz z policjantami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin -Pogodno zatrzymali 46-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kierowanie gróźb wobec innego kierowcy podczas sprzeczki drogowej. Mężczyzna miał skierować w stronę pokrzywdzonego przedmiot przypominający broń, zmuszając go do określonego zachowania.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci ujawnili m.in. przedmiot przypominający broń, amunicję oraz rośliny konopi. Zabezpieczono również blisko 8 gramów suszu roślinnego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 46 - latkowi czterech zarzutów, w tym kierowania pojazdem pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, stosowania groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakazu opuszczania kraju.