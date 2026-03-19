Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy - podpisano umowę na jej budowę Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Na Dolnym Śląsku powstaje kolejna duża policyjna inwestycja, to nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Jej zakończenie zaplanowane zostało wstępnie na I połowę 2028 roku, a całkowity koszt budowy oszacowano na kwotę ponad 40 milionów złotych. Zrealizowana zostanie w formie tradycyjnej z wykorzystaniem najnowszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami resortowymi. Wczoraj w gmachu dolnośląskiej komendy wojewódzkiej doszło do podpisania umowy na budowę obiektu. Podpisy pod dokumentem złożyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Tomasz Jędrzejowski oraz wykonawca Mariusz Cizio, prezes spółki MKL Bau.

W nowej komendzie już w I połowie 2028 roku pracować i pełnić służbę będzie około 127 osób.

Nowa siedziba trzebnickiej komendy będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym normy i wymagania obowiązujące zarówno pod względem energooszczędności jak i komfortu pracy. Zwiększona zostanie powierzchnia pomieszczeń biurowych oraz zastosowane będą rozwiązania podwyższające standard pracy, zamontowana zostanie fotowoltaika, powstaną miejsca parkingowe dla petentów oraz pracowników komendy. Zaprojektowano również stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Z całą pewnością przyczyni się to do sprawniejszej pracy policjantów oraz poprawi jakość obsługi mieszkańców.

Koncepcja w zakresie proramu funkcjonalno-użytkowego komendy zrealizowana została przez ekspertów z Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy przewiduje także dogodny dojazd samochodami dla interesantów, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

