Kryminalni zatrzymali 47-latka, który strzelał z wiatrówki do kota Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj 18 marca 2026 roku policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 47-latka podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem. Mężczyzna na terenie powiatu łęczyckiego, strzelał do kota z wiatrówki. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów o tym, że nieznany sprawca strzelał najprawdopodobniej z wiatrówki do jej kota. Zwierzę doznało niedowładu tylnych kończyn oraz posiadało ranę na wysokości klatki piersiowej. Właścicielka niezwłocznie udała się z nim do lekarza weterynarii. Ten potwierdził, że w ciele kota znajduje się śrut. Niestety, z uwagi na bardzo ciężki stan zwierzęcia, podjęto decyzję o jego eutanazji.

Kiedy sprawą zajęli się kryminalni szybko ustalili, że za tym przestępstwem stoi 47-latek. 18 marca 2026 roku mężczyzna został zatrzymany, a podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli wiatrówkę, z której najprawdopodobniej oddał strzały. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Prokurator, podejrzanego objął policyjnym dozorem.