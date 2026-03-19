Dolnośląska Policja kontynuuje działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni wyższych

Data publikacji 19.03.2026
Wczoraj Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki i Rektor Akademii Wojsk Lądowych gen. broni w st. spocz. dr Marek Tomaszycki, prof. AWL, podpisali porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy dwiema instytucjami. Głównym założeniem wynikającym z podpisania dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni oraz szybka i sprawna wymiana informacji. Dzięki porozumieniu podejmowanie przez Policję określonych kategorii czynności na terenie AWL będzie mniej sformalizowane. Pozwoli to funkcjonariuszom działać szybciej i skuteczniej zwłaszcza w sytuacjach, gdy zagrożone jest czyjeś życie bądź zdrowie.

Od momentu podpisania dokumentu funkcjonariusze Policji mogą prowadzić działania na terenie AWL w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, katastrofy lub klęski żywiołowej, w celu ujęcia sprawcy przestępstwa lub przeprowadzenia czynności niecierpiących zwłoki.

Wszystkie podejmowane czynności w dalszym ciągu prowadzone będą przy ścisłej współpracy z Żandarmerią Wojskową.

Wczorajsze wydarzenia to kolejny krok w budowaniu odpowiedzialnego i bezpiecznego środowiska akademickiego. 

Jak podkreślił Szef dolnośląskich policjantów:

"Każdemu z nas leży na sercu bezpieczeństwo, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a podpisane porozumienie jest najlepszym przykładem skutecznej współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Polską Policją. Jest to kolejny etap synergii służb. Dotychczasowa współpraca na najwyższym poziomie stwarza doskonałą płaszczyznę do realizacji dalszych projektów, w które zaangażuje się dolnośląska Policja".

Proces uzgodnień w zakresie zawarcia porozumienia koordynowany był przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / kp)

