Niebezpieczny przewóz dzieci zakończył się wypadkiem Data publikacji 19.03.2026 Policjanci z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło w Budzisławiu. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został 7-letni chłopiec, który wypadł z łyżki ładowarki teleskopowej.

Wczoraj, 18.03.2026 r., około godziny 18:55 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło na drodze gruntowej w miejscowości Budzisław. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci ruchu drogowego.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 67- letni mężczyzna na drodze gruntowej przewoził dwoje wnucząt w wieku 7 i 10 lat w łyżce ładowarki teleskopowej. W trakcie przejazdu 7- letni chłopiec wypadł z niej, a następnie został najechany przez jedno z kół tego pojazdu. Z uwagi na odniesione obrażenia chłopiec został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy.

Kierujący maszyną rolniczą był trzeźwy, jednak w związku ze spowodowaniem wypadku policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz janowieccy kryminalni, pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności oraz przebieg tego zdarzenia.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas wykonywania prac polowych, zwłaszcza podczas obsługi maszyn rolniczych i przewozie osób. Pamiętajmy, że nigdy pod żadnym pozorem nie powinniśmy przewozić pasażerów pojazdem do tego nie przystosowanym. Takie lekceważenie zasad bezpieczeństwa bywa często tragiczne w skutkach.