Podczas dachowania pojazdu, oprócz części samochodowych, wysypała się amfetamina – 46-latek zatrzymany Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj 46-letni kierujący kią jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości amfetaminy. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, w wyniku czego jego pojazd dachował. Z samochodu oprócz części posypała się amfetamina w woreczkach strunowych. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 1000 porcji substancji. Na dodatek mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających i bez uprawnień. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kilka dni temu policjanci z Grodkowa i brzeskiej drogówki zostali wezwani do zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na jednej z lokalnej dróg. Świadkowie poinformowali, że zauważyli, jak kierujący kia nagle tracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, w wyniku czego samochód dachował.

Uszkodzony pojazd to nie jedyne co policjanci zastali na miejscu zdarzenia. Wśród rzeczy porozrzucanych wokół uszkodzonego samochodu były woreczki strunowe, z których cześć była wypełniona białym proszkiem. Z kolei wokół pojazdu nerwowo chodził mężczyzna. Policjanci szybko ustalili, że to właśnie 46-latek kierował kią. Mężczyzna w wyniku zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń.

Już po chwili na miejscu pojawili się kryminalni. Funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali dokumentację fotograficzną i oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli materiały dowodowe i podejrzane substancje znajdujące się w woreczkach. Śledczy zabezpieczyli prawie 1000 porcji amfetaminy, które teraz trafią do policyjnego laboratorium.

Funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego kierowcę. Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierował bez wymaganych uprawnień. W związku z podejrzeniem, że mógł prowadzić pojazd będąc pod wpływem środków odurzających, został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań.

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz kierowania pojazdem mechanicznym pod ich wpływem. Mężczyzna przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

( KWP w Opolu / kg)