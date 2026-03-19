Fundusze Norweskie na wsparcie polskiego bezpieczeństwa: Rusza program „Sprawy Wewnętrzne” Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Polska przeznaczy 300 mln zł (70 mln euro) z Funduszy Norweskich na projekty związane z zapobieganiem klęskom i katastrofom, zwalczaniem przestępczości oraz migracjami. Wiceminister Jan Szyszko i Ambasador Norwegii w Polsce Øystein Bø podpisali umowę na uruchomienie programu „Sprawy Wewnętrzne”.

- Polska ponownie jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Jesteśmy także największym partnerem z państw-beneficjentów. 15 z 18 projektów w ramach programu „Sprawy Wewnętrzne” jest realizowanych z partnerami norweskimi, a także krajowymi. To doskonały dowód na to, jak skutecznie budujemy współpracę transgraniczną. Pokazuje ona, że dzielenie wspólnych wartości z europejskimi partnerami przekłada się na realny rozwój polskich instytucji - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

- Budowanie odporności w podejściu obejmującym całe społeczeństwo stało się jedną z kluczowych odpowiedzi na rosnące napięcia i niepewność. Dlatego nowy program Sprawy Wewnętrzne w ramach Funduszy Norweskich traktuje odporność jako fundament wspólnych działań wobec takich wyzwań jak ataki hybrydowe, dezinformacja oraz kryzys klimatyczny i migracyjny. Głęboko wierzę, że odporność społeczna nie polega na opieraniu się zmianom, lecz na umiejętności uczenia się, adaptacji i wychodzenia z nich silniejszymi - podkreślił ambasador Norwegii w Polsce Øystein Bø.

Od ochrony granic po wsparcie seniorów

Program „Sprawy Wewnętrzne” składa się z 18 projektów. Ich realizacją zajmą się instytucje kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i odporności Polski - Policja, Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Straż Pożarna, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Służba Ochrony Państwa i szpital MSWiA.

Operatorem programu, czyli instytucją, które odpowiada za jego wdrożenie i rozliczenie projektów, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerami programu po stronie norweskiej są Norweski Dyrektoriat ds. Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego oraz Norweski Dyrektoriat ds. Policji.

Wśród projektów są przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania najnowszych technologii w pracy policyjnej. Projekty takie jak „CyberAICop” czy „Informatyka śledcza w zakresie przestępczości cyfrowej” pomogą polskiej policji w walce z cyberprzestępczością.

Z programu dofinansowane zostaną inwestycje w infrastrukturę Straży Granicznej, m.in. we Wrocławiu oraz w nowoczesne technologie, takie jak drony. Projekt „Drony w Policji” to ważny krok w stworzeniu spójnego, ogólnokrajowego systemu zarządzania bezzałogowcami.

Z kolei Państwowa Straż Pożarna zrealizuje przedsięwzięcia dotyczące nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowym, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz wspierania odporności psychicznej ratowników.

Dofinansowanie z Funduszy Norweskich pozwoli również uczyć seniorów, jak nie stać się ofiarą cyfrowych oszustw.

Czwarta edycja Funduszy Norweskich i EOG

W ramach 4. edycji Funduszy Norweskich i EOG. Polska otrzyma prawie 4 mld zł, czyli prawie 925 mln euro. Pieniądze te będą zainwestowane w ośmiu programach. „Sprawy Wewnętrzne” to już szósty program, który uruchamiamy w tej edycji Funduszy Norweskich i EOG. Wcześniej zawarte umowy dotyczyły programów: Rozwój Lokalny, Kultura, Zielony Biznes i Innowacje, Badania Podstawowe oraz Badania Stosowane i Innowacje. Wkrótce zostaną podpisane umowy na dwa pozostałe programy – Zielona Transformacja i Sprawiedliwość.

Czym są Fundusze Norweskie i EOG

Fundusze Norweskie i EOG to pieniądze, które państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Liechtenstein i Norwegia - przeznaczają na rozwój 15 krajów UE, w tym Polski. Dzieje się tak dlatego, że te państwa EOG nie są członkami UE, ale korzystają z dobrodziejstw wspólnego rynku.

Fundusze Norweskie i EOG to potoczna nazwa dla dwóch źródeł finansowania - Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Program Sprawy Wewnętrzne finansowany jest z tego pierwszego źródła.

