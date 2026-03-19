Zatrzymany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 19.03.2026 Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, doprowadzili do zatrzymania 29-letniego mężczyzny podejrzanego o dokonanie brutalnej zbrodni. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku przy ulicy Ogrodowej.

W toku czynności śledczych, obejmujących m.in. szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz specjalistyczne badania biegłych z zakresu medycyny sądowej ustalono, że śmierć mężczyzny znalezionego w pustostanie nie była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, lecz celowym działaniem osób trzecich.



W poniedziałek, 16 marca br., funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania. 29-letni Jakub K. został ujęty w jednym z mieszkań na terenie powiatu grodziskiego. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów, nie stawiał oporu i został bezzwłocznie przewieziony do jednostki Policji, a następnie do prokuratury.



Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według ustaleń mężczyzna oblał ofiarę benzyną, a następnie podpalił. Działanie to spowodowało u poszkodowanego nieprzeciętne cierpienie oraz rozległe obrażenia, które doprowadziły do śmierci.

Podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wobec 29-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.



Zgodnie z kodeksem karnym za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat, 25 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.