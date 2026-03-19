Błyskawiczna reakcja dzielnicowej Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowa pełniąca służbę w Brennej, wykazała się opanowaniem i zdecydowaniem w sytuacji zagrożenia życia. Po otrzymaniu informacji od świadków natychmiast podjęła działania, by pomóc nieprzytomnemu kierowcy uwięzionemu w pojeździe. Wspólna akcja dzielnicowej i osób postronnych, pozwoliła na szybkie udzielenie pierwszej pomocy. Takie sytuacje pokazują, jak istotna jest rola dzielnicowych w codziennej służbie.

Dzielnicowa z Brennej, sierż. sztab . Katarzyna Nizioł, po raz kolejny udowodniła, że służba policjanta to nie tylko patrolowanie rejonu, ale przede wszystkim gotowość do natychmiastowego niesienia pomocy.

W środę 18 marca w Pogórzu po 13.00, doszło do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Pełniąca w Brennej służbę dzielnicowa, jadąc w kierunku Skoczowaj, stanęła w korku. Dwóch świadków poinformowało ją o przyczynie wypadku. Kierujący mercedesem z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w materiały budowlane. Z relacji świadków wynikało, że kierowca jest nieprzytomny i znajduje się w zamkniętym pojeździe.

Dzielnicowa natychmiast ruszyła z pomocą. Ze względu na brak możliwości otwarcia auta, zmuszona była wybić szybę, by dostać się do wnętrza pojazdu. Następnie, wspólnie ze świadkami zdarzenia, przystąpiła do udzielania pierwszej pomocy. Policjantka wezwała na miejsce służby ratunkowe i do czasu ich przyjazdu, wspierana przez świadków zdarzenia, monitorowała czynności życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został następnie przekazany załodze pogotowia ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala.

Szybka reakcja zarówno świadków, jak i dzielnicowej, miała kluczowe znaczenie dla zdrowia, a nawet życia kierowcy. Opanowanie, zdecydowanie oraz współpraca wszystkich obecnych na miejscu osób, pozwoliły na sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej.

To nie pierwsza tego typu interwencja w wykonaniu sierż. sztab. Katarzyny Nizioł. W przeszłości wielokrotnie podejmowała działania ratujące życie i zdrowie mieszkańców, o czym informowaliśmy już w innych publikacjach.

Dzielnicowy, to policjant pierwszego kontaktu, który na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców swojego rejonu. Do jego zadań należy m.in. rozpoznawanie lokalnych zagrożeń, współpraca ze społecznością oraz szybkie reagowanie na sytuacje wymagające interwencji. To właśnie dzielnicowi często jako pierwsi pojawiają się na miejscu zdarzeń i podejmują działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia.

Opisana sytuacja jest doskonałym przykładem na to, jak ważna jest współpraca pomiędzy służbami i świadkami zdarzeń. Wspólne, odpowiedzialne działanie, zawsze ma decydujący wpływ na skuteczność udzielanej pomocy i uratowanie ludzkiego życia.