Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie pośrednictwa w nielegalnym zatrudnianiu obcokrajowców Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Iławscy policjanci oraz prokuratura kontynuują sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się pośrednictwem w nielegalnym zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce. Doszło do kolejnych zatrzymań i przedstawienia zarzutów osobom związanym z tym procederem. Tymczasowo aresztowany został 39-latek podejrzany o kierowanie grupą. Wobec dwóch innych osób zastosowano dozór policyjny. Wśród podejrzanych znaleźli się lekarze, podejrzani o wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę.

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Iławy, której członkowie pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z pośrednictwem zatrudniania cudzoziemców, uzyskiwali poświadczające nieprawdę zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji przez nich studiów stacjonarnych, czym legalizowali ich pobyt w Polsce. Ponadto mieli doprowadzić do tego, że cudzoziemcom wystawiane były orzeczenia lekarskie z zakresu badań profilaktycznych medycyny pracy, dopuszczające ich do wykonywania pracy, bez przeprowadzania stosowych badań.

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w połowie marca 2026 roku, o czymi pisaliśmy na naszej stronie: Rozbita grupa przestępcza pośrednicząca w nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców

Zgodnie z zapowiedziami ta sprawa ma swój dalszy ciąg.

W środę, 18.03.2026 r., funkcjonariusze z iławskiego wydziału kryminalnego zatrzymali kolejne osoby powiązane ze sprawą.

Zarzuty usłyszał 39-latek, który jest podejrzany o to, że założył i kierował tą zorganizowaną grupą przestępczą. Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie, Sąd Rejonowy w Iławie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 39-letniego mieszkańca Iławy.

Kolejne osoby to 54-latek z województwa kujawsko-pomorskiego oraz 68-latka z powiatu ostródzkiego, którzy również usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec nich został zastosowany policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Wśród zatrzymanych do tej sprawy osób są lekarze, którzy wystawiali cudzoziemcom poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci orzeczeń lekarskich, potwierdzających przeprowadzenie badań profilaktycznych i dopuszczenie ich do wykonywania pracy.

Trwają dalsze czynności procesowe zmierzające do zabezpieczenia pełnego materiału dowodowego i ustalenia wszystkich osób mających związek z tymi przestępstwami.

Przestępstwo z art. 258 kk w zakresie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, w zakresie założenia i kierowania grupą przestępczą - karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / mw)