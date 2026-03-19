Wspólne działania dyżurnego strzeleckie komendy i policjantów z Zamościa uratowały życie młodego mężczyzny Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji strzeleckiego dyżurnego udało się uratować życie młodego mężczyzny z Zawady koło Zamościa. Oficer dyżurny strzeleckiej komendy w trakcie przeglądania elektronicznej poczty zwrócił szczególną uwagę na jedną z wiadomości. Nieznany mężczyzna zawiadamiał, że jego kolega, który mieszka w województwie lubelskim, chce popełnić samobójstwo. Strzelecki funkcjonariusz natychmiast poinformował policjantów z Zamościa, którzy przybyli na czas z pomocą desperatowi.

Parę dni temu, chwilę po godzinie 23.00, oficer dyżurny strzeleckiej komendy podczas przeglądania elektronicznej poczty natrafił na wiadomość, która przykuła jego uwagę. W wiadomości mailowej nieznany mężczyzna powiadamiał Policję, że jego kolega mieszkający w województwie lubelskim leży na torach i chce popełnić samobójstwo. Prosił on o natychmiastową interwencję i podkreślał, że sprawa jest bardzo poważna. Poinformował również, że nie posiada telefonu i nie ma możliwości zgłoszenia zaistniałej sytuacji w inny sposób.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich kom. Jarosław Galus natychmiast ustalił miejsce zdarzenia. Była to miejscowość koło Zamościa w województwie lubelskim. Policjant poinformował mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z prośbą o natychmiastową interwencję, gdyż istniało realne zagrożenie życia młodego mężczyzny. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i we wskazanym miejscu zastali 16-latka, który chciał targnąć się na swoje życie. Działania mundurowych zapobiegły tragedii, a nastolatek został przekazany pod opiekę medyków.

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia. Co ważne - nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy doradzą, jak przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z organizacją pomocową, np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, gdzie specjaliści dyżurują pod numerem telefonu 800 702 222. Możemy też zajrzeć na stronę internetową: www.centrumwsparcia.pl, na której możemy znaleźć placówki, w których uzyskamy profesjonalną pomoc.

( KWP w Opolu / mw)