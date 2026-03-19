Prezentujemy album poświęcony kobietom w kryminalistyce Data publikacji 19.03.2026 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prezentuje wyjątkowy album dokumentujący rolę kobiet w rozwoju polskiej kryminalistyki. Publikacja powstała w szczególnym roku w setną rocznicę służby kobiet w Policji i stanowi wyraz uznania dla pokoleń funkcjonariuszek oraz ekspertek, które swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem współtworzyły współczesne oblicze badań kryminalistycznych.

Album ukazuje codzienną pracę kobiet w laboratoriach kryminalistycznych - miejscach, w których w ciszy i skupieniu, przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury, prowadzone są badania mające kluczowe znaczenie dla wykrywania sprawców przestępstw oraz ustalania przebiegu zdarzeń.

Zgromadzone fotografie ukazują historię oraz drogę rozwoju kobiet pracujących w laboratoriach kryminalistycznych. To historia odwagi, profesjonalizmu i nieustannego przekraczania granic. Każde zdjęcie stanowi świadectwo pasji, profesjonalizmu oraz determinacji w dążeniu do odkrywania prawdy.

Prezentowany album to nie tylko dokumentacja jubileuszu, ale przede wszystkim opowieść o ludziach o ich pracy, zaangażowaniu i odpowiedzialności. To również hołd dla wszystkich kobiet, które na przestrzeni lat budowały i nadal budują potencjał polskiej kryminalistyki.

Zapraszamy do zapoznania się z albumem: Kobiety w kryminalistyce