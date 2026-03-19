Uroczystość wręczenia medali im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja w MSWiA Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj - Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja jest symbolem bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Podkomisarz Andrzej Struj to wzór policjanta, który nie pozostawał obojętny i zareagował na łamanie prawa. Chroniąc innych poświęcił to co miał najcenniejsze, swoje życie. Postawa Andrzeja Struja przypomina Nam, że służba w Policji niesie ze sobą realne zagrożenie zdrowia i życia – mówił gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji, podczas uroczystości wręczenia medali imienia podkom. Policji Andrzeja Struja.

19 marca 2026 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie medali podkomisarza Policji Andrzeja Struja dla policjantów z całego kraju, którzy ratowali życie i zdrowie obywateli z narażaniem własnego życia lub zdrowia.

W uroczystości wzięli udział Marcin Kierwiński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rodzina śp. Andrzeja Struja, pani Anna Struj, Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w MSWiA, gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji, komendant CBZC, dyrektorzy biur w MSWiA i KGP oraz policjantki i policjanci wyróżnieni wyjątkowymi medalami podkom. Policji Andrzeja Struja.

- Spotykamy się, by oddać hołd tym, którzy w godzinie próby wykazali się wielką siłą i hardością ducha. Pokazali, że służba drugiemu człowiekowi jest rzeczą najważniejszą, że bezpieczeństwo drugiego człowieka jest tą wartością, która wpisuje się w etos, w służbę funkcjonariusza państwowego – powiedział Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Dziś polska Policja to ponad 102 tys. funkcjonariuszy, którzy każdego dnia bronią bezpieczeństwa Polaków, ich życia i zdrowia oraz dobytku. Wy jesteście elitą tej wielkiej armii. Budujecie wizerunek polskiego policjanta i bardzo wam za to dziękuję. To wielki zaszczyt nadzorować formację składającą się z takich bohaterów.

Komendant główny Policji, gen. insp. Marek Boroń w swoim przemówieniu dziękował policjantom za ich postawę, odwagę i determinację dającą świadectwo najwyższej wartości stanowiącej fundament polskiej Policji.

- Każdego dnia policjanci podejmują trudne decyzje i stają wobec nieprzewidywalnych sytuacji. Są nieustannie gotowi do działania w obronie życia i bezpieczeństwa innych i nigdy nie wiedzą, czy powrócą do swoich domów i rodzin. Podkomisarz Andrzej Struj, wypełnił rotę ślubowania do końca. Policjantki i policjanci, jako Komendant Główny Policji jestem z Was dumny. Z najwyższym uznaniem patrzę na Was i na Waszą postawę. To budzi mój najwyższy szacunek. Dzięki wam obywatele naszego kraju mogą czuć się bezpiecznie. Gratuluję otrzymanych odznaczeń i życzę wytrwałości, satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz pomyślności w życiu osobistym.

Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia, lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia, lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia, lub zdrowia nadano medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja 76 funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Policji.



Następnie sekretarz Stanu w MSWiA, Czesław Mroczek w asyście Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Marka Boronia wręczyli medale imienia podkom. Policji Andrzeja Struja policjantom przybyłym na uroczystość. Przed rozpoczęciem uroczystości minister SWiA wręczył medale dwóm funkcjonariuszom, których wizerunek nie może być ujawniony ze względu na charakter służby.

Postawa wyróżnionych Policjantów jest kwintesencją słów roty ślubowania, którą wypowiada każdy funkcjonariusz wstępujący do służby „...nawet z narażeniem życia...”.

