Uczynił sobie stałe źródło dochodu oszukując ludzi Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Kupując w internecie należy być bardzo ostrożnym, bo można trafić na takiego sprzedawcę jak 24-latek z Bartoszyc, który oszukał, jak podejrzewają policjanci i prokurator, już kilkaset osób. Mężczyzna został skazany za 166 zarzutów przestępstwa oszustwa, do których otwarcie się przyznał. Kara dla niego to 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kryminalni zatrzymali go w mieszkaniu. Spodziewał się policjantów, bo wiedział, że nadszedł kres jego przestępczej działalności.

Młody mieszkaniec Bartoszyc od września 2023 roku oszukiwał ludzi w internecie. Wyspecjalizował się w sprzedaży części samochodowych. Jakich i do których aut? Wszystkich i do każdego.

Pokrzywdzone przez niego osoby to mieszkańcy całej Polski. Sukcesywnie zbierany materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie 24-latkowi 166 zarzutów przestępstwa oszustwa.

W toku trwającego śledztwa policjanci ustalili, że mężczyzna miał kilka kont bankowych i numerów telefonów, które wykorzystuje w przestępczej działalności. Wszystkie pieniądze, które wpływały na te konta, od razu wypłacał, spodziewając się, że środki mogą zostać zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Wiedział, co robi. Uczynił sobie stałe źródło dochodu z przestępczej działalności.

Mieszkaniec Bartoszyc pierwsze zarzuty usłyszał w maju 2024 roku, kolejne w czerwcu i wówczas prokurator oddał go pod dozór. Kolejne miesiące, to kolejne zarzuty i zwiększona częstotliwość dozoru. Jak się okazało mieszkaniec Bartoszyc, nie przejął się zupełnie całą sprawą i nie dość, że nie realizował w pełni obowiązku stawiennictwa w komendzie policji, to nadal oszukiwał ludzi.

Był zatrzymany, po kolejnych zawiadomieniach o oszustwach (17.12.2024 r.). Wówczas prokurator przedstawił mężczyźnie kolejne zarzuty, wtedy zarzucano mu 56 czynów, do których mężczyzna otwarcie się przyznał, podając wiele szczegółów swoich działań.

Półtora roku temu (18.12.2024 r.), odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Bartoszycach w przedmiocie uwzględnienia wniosku prokuratora i policji o aresztowanie oszusta. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna oszukiwał dalej.

Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Rejonowego w Bartoszycach w drugiej połowie 2025 roku objął 166 czynów. Za te przestępstwa mężczyzna został skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kryminalni w czwartek (19.03.2026 r.), zatrzymali 24-latka. Mężczyzna jest już w zakładzie karnym. Za przestępstwo oszustwa, z którego popełnienia sprawca czyni sobie stałe źródło utrzymania, grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Film zaczyna i kończy napis "Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny.

