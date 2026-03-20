Policjanci z kłodzkiej drogówki ruszyli z pomocą Data publikacji 20.03.2026 Nie tylko dbają o bezpieczeństwo na drogach, ale każdego dnia udowadniają, że policyjna służba to coś znacznie więcej niż egzekwowanie przepisów. Policjanci z kłodzkiej drogówki po raz kolejny wykazali się czujnością, zdecydowaniem i gotowością do niesienia natychmiastowej pomocy, potwierdzając, że w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia liczy się każda sekunda i właściwa reakcja.

Profesjonalizm, czujność i gotowość do działania - to cechy, które po raz kolejny potwierdzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Podczas codziennej służby dbają nie tylko o bezpieczeństwo na drogach, lecz także nie wahają się nieść pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 19 marca 2026 r, na terenie Gminy Kłodzko. Policjanci pełniący służbę na drodze krajowej nr 8, prowadząc kontrolę drogową pojazdu, zostali niespodziewanie poproszeni o pomoc przez mężczyznę, który podjechał do nich i poinformował, że bardzo źle się czuje.

Policjanci natychmiast zareagowali. W trakcie rozmowy ustalili, że mężczyzna odczuwa silny ból w klatce piersiowej, ma trudności z oddychaniem i obawia się o swoje życie. Mundurowi bez chwili wahania udzielili mu pomocy oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji, kierowca trafił pod opiekę ratowników medycznych, a następnie został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

To kolejny przykład na to, że policjanci ruchu drogowego to nie tylko funkcjonariusze egzekwujący przepisy, ale przede wszystkim osoby gotowe nieść pomoc w każdej sytuacji.