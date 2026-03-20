Uderzenie w nielegalny handel papierosami. Mławscy kryminalni zabezpieczyli tytoń warty ponad 430 tys. zł Data publikacji 20.03.2026 Mławscy policjanci przeprowadzili działania wymierzone w nielegalny handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Funkcjonariusze sprawdzili wytypowane miejsca na terenie powiatu mławskiego i działdowskiego.

W środę (18.03.2026) podczas przeszukań lokali w Mławie oraz pomieszczeń mieszkalnych, piwnicy i kilku pojazdów na terenie powiatu mławskiego i działdowskiego, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 16 tysięcy paczek papierosów różnych marek, które nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad 430 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 55 tysięcy złotych, kilkanaście telefonów komórkowych, zagłuszarkę sygnału GSM oraz inne przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw i stanowiące materiał dowodowy. W związku ze sprawą zatrzymano 39-letnią mieszkankę powiatu mławskiego oraz jej 30-letniego partnera, którzy jak wynika z ustaleń, przechowywali zabezpieczoną kontrabandę.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, za tego typu przestępstwo grozi wysoka kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a w poważniejszych przypadkach również kara pozbawienia wolności do 3 lat. Dalsze postępowanie prowadzi mławska komenda Policji.