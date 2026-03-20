sierż. Kamila Dulowska z kolejnymi sukcesami w trójboju siłowym Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska wystartowała w ubiegły wtorek w Międzynarodowym Turnieju w Trójboju Siłowym WRPF-PLTRAW w Mysłowicach, gdzie reprezentowała także polską Policję. Mundurowa z Mysłowic kolejny raz pokazała siłę, zdobywając dwa złote i brązowy medal. Policjantka ustanowiła również swoje kolejne życiowe rekordy

We wtorek, 17 marca br., w Mysłowicach swój kolejny udany start na Międzynarodowym Turnieju w Trójboju Siłowym WRPF-PLTRAW zaliczyła sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki. To kolejne zawody, na których reprezentowała także polską Policję. Zawody obywały się w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi, przysiady i martwy ciąg.

Mundurowa z Mysłowic okazała się bezkonkurencyjna wśród reprezentantek służb mundurowych. Policjantka zdobyła również złoto w swojej kategorii wagowej wśród reprezentantek służb mundurowych i brąz w ogólnej klasyfikacji kategorii do 75 kilogramów.

Sierż. Kamila Dulowska pokazała również, że cały czas się rozwija, poprawiając dwa swoje życiowe rekordy, które teraz wynoszą: 150 kilogramów w przysiadzie i 77,5 kilograma w wyciskaniu sztangi leżąc. Mundurowa osiągnęła również 162,5 kilograma w martwym ciągu.

To kolejny wielki sukces w zawodach siłowych naszej policjantki, której gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!