Zatrzymany poszukiwany mężczyzna. W domu miał narkotyki Data publikacji 20.03.2026 Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi ustalili miejsce pobytu 32-latka poszukiwanego do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. W mieszkaniu, w którym przebywał funkcjonariusze znaleźli 4,5 kg marihuany, prawie 2 kg mefedronu oraz 160 sztuk paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zaskoczony widokiem mundurowych mężczyzna został zatrzymany, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, cały czas zbierają i analizują informacje na temat osób ukrywających się przed organami ścigania.

17 marca 2026 roku funkcjonariusze uzyskali informacje dotyczącą miejsca pobytu mężczyzny poszukiwanego do odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności, który w miejscu zamieszkania mógł posiadać narkotyki. Policjanci będąc pod drzwiami ustalonego mieszkania wyczuli silną woń marihuany, w tym czasie mężczyzna otworzył drzwi i na widok mundurowych wbiegł do mieszkania i ruszył w stronę balkonu, szukając drogi ucieczki, lecz gdy wychylił się przez barierkę zobaczył kolejnych funkcjonariuszy czekających na dole. Zrozumiał, że nie ma, dokąd uciec i został zatrzymany.

W trakcie przeszukania mieszkania 32-latka, mundurowi znaleźli i zabezpieczyli 4,5 kg marihuany, prawie 2 kg mefedronu oraz 160 sztuk paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności. Nie uniknie także odpowiedzialności za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadza śledczy z VII Komisariatu Policji łódzkiej komendy. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.