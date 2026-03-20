Dzięki szybkiej reakcja policjanci uratowali życie starszego mężczyzny Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej i szybkiej interwencji funkcjonariuszy z Bełchatowa starszy mężczyzna, który znajdował się w stanie zagrożenia życia, otrzymał odpowiednią pomoc.

Do zdarzenia doszło 18 marca 2026 roku w miejscowości Rząsawa, gmina Bełchatów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, pełniący służbę patrolową, zostali skierowani na interwencję dotyczącą mężczyzny, który według zgłoszenia nie reagował na wezwania i nie był w stanie samodzielnie się poruszać.

Na miejscu funkcjonariusze zastali osobę zgłaszającą, która wskazała balkon na piętrze budynku. Policjanci przez okno zauważyli leżącego na podłodze starszego mężczyznę, który nie reagował na wezwania. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

Po wejściu do środka policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, kontakt z 75-latkiem był utrudniony. Poszkodowanego ułożono w bezpiecznej pozycji, zapewniono mu wsparcie oraz zabezpieczono termicznie do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Na miejsce skierowano również zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie Zespół Ratownictwa Medycznego, któremu przekazano mężczyznę.

Dzięki właściwej reakcji i zaangażowaniu służb pomoc dotarła na czas, a życie mężczyzny zostało uratowane.