Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru - wszystko zarejestrowały kamery Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy, nie doszło do tragedii. Bez wahania, z narażeniem swego życia i zdrowia weszli do zadymionej kamienicy i sprowadzili 79-letniego lokatora w bezpieczne miejsce.

„Pomagamy i chronimy” to dewiza, którą policjanci kierują się podczas codziennej służby, niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie. Tak też było podczas czwartkowego zgłoszenia o pożarze przy ulicy Legionów w Łodzi.

Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy, jako pierwsi przyjechali na miejsce i wbiegli do zadymionej kamienicy. Mając informacje, że na 3 piętrze może znajdować się mężczyzna natychmiast udali się we wskazane miejsce. W kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu zapewniając mu bezpieczeństwo. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy. Na skutek podtrucia gazami pochodzącymi z pożaru policjantka straciła przytomność. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej przejęły dalsze czynności ratownicze.

Zarówno 79-letni mężczyzna, jak i funkcjonariuszka otrzymali pomoc od medyków, po czym zostali przetransportowani do szpitala na dalszą diagnostykę.

To kolejny przykład odwagi i profesjonalizmu łódzkich policjantów, którzy w codziennej służbie udowadniają, że słowa roty ślubowania nie są jedynie formalnością. To postawa gotowości do niesienia pomocy, poświęcenia i działania tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie.

( KWP w Łodzi / kp)