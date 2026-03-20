16-latek strzelił do mężczyzny z wiatrówki, gdy ten zwrócił mu uwagę Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj 15 marca br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych zatrzymali 16-latka, który naraził na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 49-letniego mężczyznę, poprzez oddanie w jego kierunku kilka strzałów z broni typu rewolwer na kule gumowe.

W niedzielę wieczorem, w jednej z miejscowości na terenie gminy Mogilany, jedną z ulic przemieszczała się grupa młodych osób. Dwójka szła pieszo, jeden chłopak jechał rowerem, drugi hulajnogą. W tym samym kierunku samochodem osobowym jechał mężczyzna wraz z żoną i trójką dzieci. Kierujący odsunął szybę w samochodzie i zwrócił uwagę młodzieży, że porusza się całym pasem jezdni, stwarzając zagrożenie a on nie może ich ominąć. Pomiędzy grupą młodych osób a mężczyzną wywiązała się sprzeczka, a młodzi ludzie zaczęli iść w kierunku samochodu. W związku z tym kierujący wysiadł z pojazdu i doszło między nim a grupą osób do szarpaniny. W pewnym momencie jeden z młodych mężczyzn wyciągnął przedmiot przypominający broń i zaczął strzelać w kierunku 49-latka, po czym grupa oddaliła się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany zawiadomił o zdarzeniu Policję. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wezwali karetkę, która zabrała mężczyznę do szpitala. Okazało się, że 49-latek doznał kilku obrażeń ciała niezagrażających życiu. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli śrut w plastikowych osłonach.

Mundurowi niezwłocznie podjęli działania. Dzięki natychmiastowej reakcji i skuteczności policjantów ze Świątnik Górnych podejrzewany - 16-letni mieszkaniec gminy Mogilany - został zatrzymamy po niespełna trzech godzinach od zgłoszenia. W jego miejscu zamieszkania znaleziono przedmiot przypominający broń, z której strzelał do mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to rewolwer na kulki gumowe.

Nieletni został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Następnego dnia został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karanego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.