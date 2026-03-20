46-latek zatrzymany za groźby w sieci Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych i publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni w internecie. Mężczyzna wpadł w ręce kryminalnych na terenie dworca PKP. To efekt współpracy poznańskich śledczych ze specjalistami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Poznaniu. Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa swój początek miała pod koniec stycznia tego roku, kiedy do policjantów wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgłoszenie dotyczyło gróźb kierowanych w internecie wobec jednego z użytkowników portalu społecznościowego.

Jak ustalili śledczy, 46-letni mężczyzna zamieszczał pod postem pokrzywdzonego na Facebooku oraz w prywatnych wiadomościach treści, w których sugerował, że należy „polać go benzyną i podpalić”. Zachowanie to wzbudziło u pokrzywdzonego realną obawę spełnienia gróźb.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, działając w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – Zarząd w Poznaniu oraz Prokuraturą Rejonową Poznań–Wilda.

Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej i analizie materiałów zebranych w toku postępowania już kilka dni później ustalono tożsamość podejrzanego.

Do zatrzymania doszło na terenie dworca PKP w Poznaniu. 46-latek był całkowicie zaskoczony działaniami policjantów – nie spodziewał się, że zostanie namierzony, ponieważ w sieci nie posługiwał się swoim nazwiskiem.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz kierowania gróźb karalnych.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci przypominają, że internet nie jest przestrzenią anonimową. Każda aktywność w sieci pozostawia ślad, który może zostać zabezpieczony i wykorzystany w postępowaniu karnym. Kierowanie gróźb, nawoływanie do przemocy czy publikowanie treści łamiących prawo wiąże się z realnymi konsekwencjami.

Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność w korzystaniu z mediów społecznościowych. Słowa publikowane w sieci mają taką samą wagę jak te wypowiadane w świecie rzeczywistym – mogą ranić, wywoływać strach, a także prowadzić do odpowiedzialności karnej.