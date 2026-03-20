42 zatrzymanych w sprawie ataku w Kościerzynie – policjanci zabezpieczyli odzież, maczety, kije bejsbolowe i znaczną kwotę pieniędzy Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Pomorscy policjanci zatrzymali kolejne 5 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Do zdarzenia doszło w Kościerzynie 6 lutego br. Zatrzymana została także kobieta, przy której policjanci ujawnili narkotyki. Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich oraz poręczenia majątkowe.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie i jednostek ościennych, zatrzymali kolejne pięć osób podejrzanych o udział w napaści w Kościerzynie. Łącznie zatrzymane zostały już 42 osoby, 31 z nich usłyszało zarzuty pobicia.

Ustalenie tożsamości podejrzanych oraz ich zatrzymanie to wynik pracy funkcjonariuszy z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku policjantów z Kościerzyny i kilku innych jednostek powiatowych Policji z Pomorza. Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli odzież i przedmioty mogące mieć związek ze zdarzeniem, a także telefony, kije bejsbolowe i maczety oraz blisko 50 tysięcy złotych.

Policjanci ujawnili także niewielkie ilości środków odurzających należących do kobiety przebywającej w mieszkaniu jednego z podejrzanych. Została zatrzymana, usłyszała zarzut posiadania narkotyków.

Postępowanie nadal jest w toku i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Za udział w pobiciu podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.