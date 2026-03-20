Policjanci odzyskali skradzione mienie warte blisko sto tys. zł - dwóch podejrzanych aresztu Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi gminy Maszewo i Bytnica, dzięki skutecznym ustaleniom, na jednej z posesji odnaleźli dwa pojazdy, dwa motocykle oraz zagęszczarkę płytową pochodzące z kradzieży z terenu Niemiec. Łączna wartość odzyskanego mienia to blisko sto tysięcy złotych. Do sprawy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

W czwartek (12 marca) dzielnicowy gminy Maszewo ustalił, że w jego rejonie mogą znajdować się skradzione pojazdy i sprzęt budowlany. Wspólnie z dzielnicowym z gminy Bytnica przeprowadzili działania, w wyniku których odzyskali pojazdy: Fiat Ducato, Citroen Jumper, motocykl Piaggio oraz SWM, a także zagęszczarkę płytową, które pochodziły z kradzieży na terenie Niemiec. O ustaleniach powiadomiono dyżurnego jednostki, który na miejsce zadysponował zespół dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistyki, w celu wykonania dalszych czynności procesowych. W toku przeszukania zabudowań na terenie posesji kryminalni ujawnili, a następnie zabezpieczyli inne pojazdy oraz przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa. Ponadto tego samego dnia oraz dzień później, do sprawy zatrzymali 41 i 24-latka. Przy obu mężczyznach policjanci ujawnili narkotyki. 41-latek posiadał haszysz, natomiast 24-latek amfetaminę.

Podczas przesłuchania usłyszeli oni zarzuty przyjęcia i pomocy w ukryciu pojazdów i zagęszczarki płytowej, a także posiadania substancji psychoaktywnych. Ich wartość to prawie sto tysięcy złotych. Ponadto 24-latek usłyszał dodatkowo zarzut kierowania gróźb użycia wobec funkcjonariuszy miotacza gazu, celem zmuszenia ich do zaniechania czynności.

Zgromadzony materiał pozwolił Prokuratorowi Rejonowemu w Krośnie Odrzańskim na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 24 i 41-latka tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kg