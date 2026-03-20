Wspólny patrol zapobiegł tragedii - mężczyzna został uratowany na torach Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Zaangażowani w działania "TOR" policjant z Gliwic wraz z funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, uratowali mężczyznę znajdującego się w pobliżu torów.

We wtorek, 17 marca 2026 roku około 21.00, dyżurny Straży Ochrony Kolei otrzymał zgłoszenie od pracownika nastawni oraz maszynisty pociągu. Informowali oni, że zauważyli mężczyznę, który porusza się bardzo blisko torów na odcinku Zabrze-Gliwice, co stwarzało realne zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia. We wskazane w zgłoszeniu miejsce zostali skierowany policjant z gliwickiej komendy, funckjonariusz SOK oraz żołnież WOT pełniący w tym rejonie służbę patrolową.

Znajdując się w pobliżu podanego szlaku kolejowego, mundurowi zauważyli opisywanego mężczyznę. Natychmiast odprowadzili go w bezpieczne miejsce, zapewniając wsparcie i monitorując jego stan. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił niezbędnej pomocy i przetransportował 53-letniego mieszkańca Zabrza do specjalistycznej placówki.

Działania patrolu pokazują, jak ogromną rolę w ratowaniu życia odgrywa szybka reakcja oraz sprawna współpraca różnych służb. Działania „TOR” zakładają m.in. patrolowanie rejonów kolejowych, kontrolę osób i mienia oraz prewencyjne zabezpieczenie obszarów, a przeprowadzona interwencja jest najlepszym przykładem, że takie działania mają realny wpływ na bezpieczeństwo ludzi.

Pamiętajmy, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Zawsze możemy zwrócić się do instytucji i osób, które pomogą nam przejść przez trudny okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z psychologiem, psychiatrą lub poradnią zdrowia psychicznego. Wsparcie można uzyskać całodobowo i bezpłatnie:

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123;

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia - dzwońmy na nr 112.

Nie bójmy się prosić o pomoc – rozmowa może uratować życie.