Kolejne uderzenie małopolskich policjantów w szajkę oszustów „na legendę”. 6 osób zatrzymanych. Policjanci odzyskali ćwierć miliona złotych Data publikacji 20.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie przy współpracy z funkcjonariuszami z Proszowic i z powiatu krakowskiego – zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn – podejrzanych o oszustwa metodą „na legendę”. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa prowadziła swoją przestępczą działalność głównie na terenie dwóch powiatów: proszowickiego i krakowskiego. Zatrzymania to efekt intensywnych i skrupulatnych działań operacyjnych policjantów kryminalnych.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie ustalili, że na terenie dwóch powiatów w ciągu kilku dni doszło do oszustw i wielu prób wyłudzenia gotówki metodą „na legendę”. Z ustaleń pracujących nad sprawą kryminalnych wynikało, że przestępcy kontaktowali się telefonicznie z seniorami podszywając się pod członków rodziny lub przedstawicieli instytucji publicznych, wykorzystując przy tym tzw. legendę związaną z nagłym wypadkiem czy rzekomą interwencją prokuratury bądź policji. W ten sposób wyłudzali oszczędności życia i kosztowności.

Sprawcy dokładnie instruowali swoje ofiary, w jaki sposób przekazać pieniądze. Czasami osobiście pojawiali się w domu pokrzywdzonego, często jednak prosili o pojawienie się w wyznaczonym miejscu z dala od miejsca zamieszkania. Były tez przypadki pozostawienia gotówki np. przy ogrodzeniu posesji. Sprawcy działali o różnych porach dnia. Zdarzały się, że po odbiór gotówki pojawiali się w środku nocy.

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita szajka w marcu mogła dokonać kilku oszustw, w wyniku których wyłudzili ponad 300 tysięcy złotych.

Do przełomu w sprawie doszło we wtorek 17 marca. Po godzinie 22 policjanci pracujący nad sprawą, ustalili, że na terenie powiatu krakowskiego właśnie dochodzi do oszustwa. Sprawca pojawił się pod adresem zamieszkania seniorów odebrał gotówkę i pojechał do mieszkania na terenie Krakowa, w którym stacjonowali oszuści. Kryminalni błyskawicznie ustalili ten adres i kilka minut po północy zapukali do mieszkania przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Sprawcy nie reagowali na polecenia interweniujących funkcjonariuszy, w związku z czym zdecydowano się na wejście siłowe. W wynajmowanym mieszkaniu przebywały 4 osoby – to członkowie szajki, w której każdy pełnił ściśle wyznaczone role.

Wśród zatrzymanych były dwie kobiety. Jedna z nich 43-letnia Romka była koordynatorem działań przestępczych. Kobieta nadzorowała, gdzie i kiedy ma dojść do kolejnego oszustwa i na miejsce wysyłała poszczególne osoby po odbiór gotówki. Kobieta w przeszłości, już była kara za oszustwa. Do zadań kolejnej, 23-letniej Romki (poszukiwanej przez niemiecki wymiar sprawiedliwości) należał bezpośredni kontakt z ofiarami podczas przekazywania gotówki.

Trzeci zatrzymany, to 51-letni mężczyzna narodowości romskiej, pełnił rolę kierowcy i werbownika, a czwarty członek szajki 45-letni mężczyzna zajmował się głównie odbieraniem wyłudzonej gotówki. Mężczyźni zaledwie kilka dni wcześniej wyszli z zakładu karnego, gdzie odbywali karę za kradzieże i oszustwa. Sprawcy przed przyjazdem policjantów zdążyli ukryć wyłudzoną gotówkę. Po przeszukaniu mieszkania i dwóch pojazdów należących do przestępców znaleziono ponad 250 tysięcy złotych, kilka tysięcy euro i dolarów oraz złotą biżuterię pochodzącą z przestępstw.

Wczoraj 19.03.br. zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa i decyzją sądu 3 członków szajki zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec 23-letniej oszustki sąd zastosował środki wolnściowe.

W czwartek tj. 18 marca doszło do kolejnych zatrzymań. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie przy ścisłej współpracy z Wydziałem Kryminalnym Biura Kryminalnego KGP w Krakowie ustalili, że na terenie Krakowa i powiatu oświęcimskiego może dojść do kolejnych prób wyłudzenia gotówki metodą „na legendę”. Ta informacja została przekazana poszczególnym jednostkom Policji, na których terenie mieli działać przestępcy.

Oświęcimscy policjanci zatrzymali 19-letniego oszusta, który wychodził z klatki schodowej jednego z bloków. Jak się okazało podczas zatrzymania - nie miał przy sobie pieniędzy, gdyż senior, który miał przekazać oszczędności życia, poprosił mężczyznę podszywającego się pod funkcjonariusza policji o okazanie legitymacji służbowej. Gdy ten odmówił, mężczyzna zorientował się, że może dojść do oszustwa i nie przekazał przygotowanej gotówki. Spłoszony oszust wybiegł z bloku wprost w ręce policjantów. 19-latek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa.

Do kolejnej próby wyłudzenia gotówki doszło na terenie Krakowa. Funkcjonariusze Wydziału dw . z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który podszywając się pod policjanta, próbował wyłudzić od seniorki 60 tysięcy złotych. Dzięki przekazanej informacji z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie namierzyli miejsce, w którym miało dojść do przekazania gotówki. Oszust został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa.

(KWP w Krakowie / kc)